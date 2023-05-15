16 мая кировчанам начнут оформлять транспортные карты, посвященные 100-летию Минспорта

Оформлять и выдавать карту обещают за 15-20 минут. kirovreg.ru

К 100-летию госоргана управления в сфере физической культуры и спорта - министерства спорта РФ - выпустили тематические транспортные карты.

Декрет ВЦИК РСФСР о его образовании был выпущен в 1923 году. В честь юбилея Минспорта России вместе с администрацией Кирова выпустило карты с двумя праздничными типами дизайна. Это символика биатлона и лыжных гонок - наиболее популярных у кировчан спортивных дисциплин.

По данным правительства Кировской области, лимитированная серия карт поступит в свободное обращение во вторник, 16 мая. Найти их можно будет в ЦДС (Киров, улица Пятницкая, 2а). С понедельника по четверг служба открыта с 8 до 18 часов, в пятницу - до 17 часов. Оформлять и выдавать карты обещают за 15-20 минут. Транспортные карты можно будет точно так же использовать для безналичной оплаты проезда в автобусах и троллейбусах, школьного питания в столовых.