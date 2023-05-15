В Кировской области ищут 15-летнего подростка, пропавшего неделю назад

Поиски ведут волонтеры и полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области ищут пропавшего без вести подростка. В последний раз Илью Чекалкина видели 8 мая 2023 года в Уржуме. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Илье 14 лет, на вид 15-16, рост 170-175 см, худощавого телосложения, у него темные волосы и карие глаза. На момент исчезновения подросток был одет в черные кроссовки, темно-серую с синими полосами куртку и светло-серые штаны.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону 89229777457 (инфорг поиска Евгения) или 02 (102).