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НовостиПроисшествия15 мая 2023 13:40

В Кировской области ищут 15-летнего подростка, пропавшего неделю назад

В последний раз ребенка видели 8 мая
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Поиски ведут волонтеры и полиция.

Поиски ведут волонтеры и полиция.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области ищут пропавшего без вести подростка. В последний раз Илью Чекалкина видели 8 мая 2023 года в Уржуме. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Илье 14 лет, на вид 15-16, рост 170-175 см, худощавого телосложения, у него темные волосы и карие глаза. На момент исчезновения подросток был одет в черные кроссовки, темно-серую с синими полосами куртку и светло-серые штаны.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону 89229777457 (инфорг поиска Евгения) или 02 (102).

Кировчан просят помочь в поисках. Фото: vk.com/ornkirov

Кировчан просят помочь в поисках. Фото: vk.com/ornkirov