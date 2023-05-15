В Кирове в рамках ППМИ благоустроят более 100 дворов

Специалисты обустраивают дороги и тротуары, проводят озеленение, установку скамеек и урн. Фото: киров.рф

В Кирове благоустроят 105 дворов по проекту поддержки местных инициатив. Об этом рассказали в горадминистрации.

На данный момент подрядчики трудятся на 26 объектах. Ход работ контролируют жильцы домов и технические специалисты УДПИ. По условиям муниципального контракта, все 105 дворов должны привести в порядок к 15 июля. В некоторых местах благоустройство почти закончено - например, в заречной части Кирова и Нововятском районе.

Стоит отметить, что в рамках проводимых работ специалисты также проводят озеленение территорий, устанавливают скамейки и урны, обустраивают детские и спортивные площадки.

Добавим, в 2023 году на реализацию ППМИ в Кирове выделили более 220 миллионов рублей. Благоустройство проведут, помимо дворов домов, на семи общественных пространствах. Кроме того, средства пойдут на ремонт досугового центра для людей с инвалидностью и здания ДЮЦ, а также установку освещения на территории ДК «Заречный».