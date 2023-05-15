В Кировской области составили топ самых высокооплачиваемых вакансий в сфере продаж

Работники сферы продаж могут получать от 30 до 400 тысяч рублей в месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На вершине топа расположилась вакансия менеджер по продажам недвижимости с зарплатой от 250 тысяч рублей. Второе и третье место заняли должности руководителей офиса продаж (лизинг) и департамента развития системы продаж - им предлагают от 200 тысяч в месяц.

Четвертое и пятое место достались вакансиям менеджера по продажам спецтехники (30-300 тысяч в месяц) и руководителя отдела оптовых продаж (до 180 тысяч). На шестом месте оказалась должность менеджера по продажам автомобилей с пробегом (от 130 тысяч), седьмом - менеджера по продажам в клинику косметологии (70-200 тысяч).

Восьмое место заняла вакансия менеджера по продажам с английским языком (40-200 тысяч). Девятое досталось должности регионального менеджера по продажам, который должен работать с призывниками (от 150 тысяч). На последнем месте оказалась вакансия удаленного менеджера по продажам В2В (70-400 тысяч).