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НовостиПроисшествия15 мая 2023 11:59

В Кирово-Чепецком районе четыре человека пострадали в лобовом ДТП с грузовиком

По факту аварии проводится проверка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В результате аварии пострадали водитель и три пассажира легковушки. Фото: ГИБДД Кировской области

В результате аварии пострадали водитель и три пассажира легковушки. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирово-Чепецком районе столкнулись грузовик и легковушка. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 15 мая в 12.30. На 18 км дороги «Киров-Малмыж-Вятские Поляны» лоб в лоб столкнулись «Скания» и «Нива Шевроле». В результате ДТП пострадали четыре человека - водитель и три пассажира легковушки. Предварительная причина происшествия не сообщается.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все условия и обстоятельства совершения ДТП.