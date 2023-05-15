В Кирово-Чепецком районе четыре человека пострадали в лобовом ДТП с грузовиком

В результате аварии пострадали водитель и три пассажира легковушки. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирово-Чепецком районе столкнулись грузовик и легковушка. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 15 мая в 12.30. На 18 км дороги «Киров-Малмыж-Вятские Поляны» лоб в лоб столкнулись «Скания» и «Нива Шевроле». В результате ДТП пострадали четыре человека - водитель и три пассажира легковушки. Предварительная причина происшествия не сообщается.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все условия и обстоятельства совершения ДТП.