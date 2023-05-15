В Кировской области в пожарах погибли мужчина и женщина

Пожары могли произойти из-за неисправности проводки и неосторожного обращения с огнем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области пожары унесли жизни двух людей. Подробности сообщили в Следственном комитете.

Первый несчастный случай произошел 12 мая в деревне Ешпаево Уржумского района. В пожаре погиб 66-летний мужчина. По предварительным данным, трагедия могла случиться из-за неосторожного обращения с огнем.

Второй инцидент произошел в поселке Красная Поляна Вятскополянского района. В результате возгорания погибла 72-летняя пенсионерка. Предположительно, пожар вспыхнул из-за неисправности электропроводки.

По факту обоих происшествий проводятся проверки. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.