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НовостиПроисшествия15 мая 2023 11:50

В Кировской области в пожарах погибли мужчина и женщина

По факту происшествий проводятся проверки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Пожары могли произойти из-за неисправности проводки и неосторожного обращения с огнем.

Пожары могли произойти из-за неисправности проводки и неосторожного обращения с огнем.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области пожары унесли жизни двух людей. Подробности сообщили в Следственном комитете.

Первый несчастный случай произошел 12 мая в деревне Ешпаево Уржумского района. В пожаре погиб 66-летний мужчина. По предварительным данным, трагедия могла случиться из-за неосторожного обращения с огнем.

Второй инцидент произошел в поселке Красная Поляна Вятскополянского района. В результате возгорания погибла 72-летняя пенсионерка. Предположительно, пожар вспыхнул из-за неисправности электропроводки.

По факту обоих происшествий проводятся проверки. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.