В Кирове уволили директоров УДПИ и ГДМС

Сейчас уже проводятся собеседования с новыми кандидатами. Фото: киров.рф

В кировской администрации произошли кадровые изменения. Подробностями поделился глава мэрии Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале.

По словам сити-менеджера, 15 мая стало последним рабочим днем директора УДПИ Вячеслава Лопарева. Кроме того, «попросили» гендиректора АО «Гордормостстрой» Дмитрия Вохмянина: с ним отказались продлевать контракт. По словам Симакова, решения приняли из-за невыполнения надлежащим образом поручений губернатора Александра Соколова о подготовке города к 9 мая.

- После неоднократных просьб, требований и множества совещаний с руководителями данных организаций, должное качество работ не продемонстрировано. В преддверии праздника мы с первым заместителем Дмитрием Печенкиным прошли по городу и увидели очень большое количество недостатков содержания улично-дорожной сети, устранению которых не мешало ничего, - рассказал глава мэрии.

По его словам, сейчас обязанности уволенных возложили на их заместителей. На данный момент уже проводятся собеседования с новыми кандидатами на должности.