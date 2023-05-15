В Кирове прокуратура через суд потребовала ограничить доступ к недострою

Объект расположен рядом с земельным участком на улице Гражданской. Фото: прокуратура Кировской области

В Лянгасово прокуратура через суд заставила мэрию ограничить доступ в недостроенное здание. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет об объекте рядом с земельным участком на Гражданской, 35. Сведений о собственнике недостроя, а также о выданном разрешении на возведение, не имеется. Однако администрация Кирова на протяжении двух лет не принимает никаких мер, чтобы ограничить здание, в том числе от несовершеннолетних.

Прокурор направил в суд иск, дабы заставить мэрию выполнить свои обязанности. Бездействие администрации признали незаконным, обязали поставить объект на учет и ограничить доступ к нему в целях безопасности.