В Кирове начали косить газоны

В течение лета рабочие проведут пять циклов кошения газонов. Фото: киров.рф

В Кирове подрядчики начали косить газоны. Как сообщили в горадминистрации, работы уже прошли на улицах Карла Маркса и Воровского (от Ленина до Октябрьского проспекта). Сегодня, 15 мая, специалисты работают на Октябрьском проспекте и улице Ленина, а также на второстепенных участках.

К концу дня подрядчики составят план-график работ. Общая площадь покоса составит около миллиона квадратных метров. Ко Дню города все зеленые зоны планируется привести в порядок. Работы продлятся и после праздника, и в течение лета пройдет пять циклов кошения газонов.

Кроме того, подрядчики продолжают чистку дорог от грунтовых наносов, мойку проезжих частей и чистку тротуаров. По вопросам уборки улиц кировчане могут обратиться в диспетчерскую службу ГДМС по телефонам: 8-912-827-22-34, 47-22-34.