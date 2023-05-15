Александр Соколов временно отошел от дел

Глава региона отправился с семьей на отдых. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Александр Соколов ушел в десятидневный отпуск с 15 мая. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Удалось найти в плотном графике немного времени, чтобы отдохнуть вместе с семьей. Отпуск решили провести в российском санатории. Впереди много новых задач, потому нужно зарядиться, - рассказал глава региона.

По его словам, работа на время отпуска не останавливается. Помощники присылают губернатору оперативные сводки о состоянии дел в области. Кроме того, Александр Соколов «запросил информацию об исполнении ранее выданных поручений» и намерен ознакомить кировчан с результатами.