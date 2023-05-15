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НовостиОбщество15 мая 2023 7:50

В Кирове эвакуировали детей и учителей из школы №58

Как сообщили очевидцы «Комсомолке», школьников вывели из здания и передали родителям
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Родители также уточняют, что у многих ребят остались в кабинетах личные вещи и учебники.

Родители также уточняют, что у многих ребят остались в кабинетах личные вещи и учебники.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 15 мая, в Кирове эвакуировали детей и учителей школы №58. Об этом в редакцию «КП-Киров» сообщили очевидцы.

По их словам, школьников оперативно вывели из здания на улице Милицейской, 67 на безопасное расстояние. Затем учителя связались с родственниками школьников и попросили забрать детей.

Родители также уточняют, что у многих ребят остались в кабинетах личные вещи и учебники. Однако пока школа оцеплена, попасть в учебное заведение возможности нет.