В Кирове эвакуировали детей и учителей из школы №58

Родители также уточняют, что у многих ребят остались в кабинетах личные вещи и учебники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 15 мая, в Кирове эвакуировали детей и учителей школы №58. Об этом в редакцию «КП-Киров» сообщили очевидцы.

По их словам, школьников оперативно вывели из здания на улице Милицейской, 67 на безопасное расстояние. Затем учителя связались с родственниками школьников и попросили забрать детей.

Родители также уточняют, что у многих ребят остались в кабинетах личные вещи и учебники. Однако пока школа оцеплена, попасть в учебное заведение возможности нет.