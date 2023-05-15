В Кировской области начали обработку территорий от борщевика

Муниципалитетам возместят затраты на обработку территорий. Фото: киров.рф

С 11 мая в Кировской области начали бороться с борщевиком. В текущем году специалистам предстоит обработать порядка тысячи гектаров.

Как уточнили в областном правительстве, муниципалитетам возместят затраты на борьбу с борщевиком. На эти цели предусмотрено 32 миллиона рублей. Участки, где будет уничтожаться борщевик, муниципальные образования определяют сами. Они же выбирают способ обработки - химический или механический.

Первый этап борьбы с борщевиком пройдет в Кировской области в мае-июне 2023 года.