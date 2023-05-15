В аварии на трассе в Кирово-Чепецком районе пострадали четыре человека

Иномарка вылетела в кювет на 24 км автодороги «Киров-Советск-Яранск». Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 14 мая, в Кировской области произошло ДТП с пострадавшими. Около 17.30 на трассе перевернулся автомобиль «Рено Сандеро».

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, аварию зафиксировали в Кирово-Чепецком районе. Иномарка вылетела в кювет на 24-м км автодороги «Киров-Советск-Яранск».

В результате получили травмы четыре человека. Среди них водитель и три пассажира. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Напомним, что в Кировской области произошла авария с участием двух грузовиков и «Газели».