В Кировской области модернизировали Омутнискую детскую поликлинику

Ремонт стал возможен благодаря федеральному проекту. ФОТО: правительство Кировской области

Детскую поликлинику в Омутнинске отремонтировали по федеральной программе. Подробнее рассказали в правительстве Кировской области.

Благодаря проекту модернизации первичного звена здравоохранения, инициированным Президентом РФ, в больнице появились изменения. На центральном, кроме ремонтра, обновили двери и установили раздвижные дверные системы. Также организован отдельный блок для приема пациентов с симптомами респираторных заболеваний. Кроме того, появился отдельный вход в прививочный кабинет. Как рассказала главный врач ЦРБ Людмила Наговицына, это позволяет полностью исключить контакт детей, пришедших на вакцинацию, с пациентами, обратившимися в поликлинику по другим поводам.

Стоит отметить, что ремонт провели уже в 48 объектах, а в планах еще 24. До 2025 года модернизации подлежат почти 100 зданий областных медорганизаций.