В Юго-западном районе Кирова взяли пробы воздуха

Специалисты брали пробы на показатели фурфурол, аммиак, сероводород. Фото: Иван ВИСЛОВ

Специалисты министерства охраны окружающей среды Кировской области проверили качество воздуха в Юго-западном районе города.

Такие меры приняли после обращений жильцов о неприятном запахе. На улицах Менделеева, Луганской и Мира нарушений не нашли. Также у дома на Краснополянской, 5, откуда поступали жалобы, провели исследование воздуха, но и там превышений сторонних примесей в воздухе не обнаружено.

Специалисты брали пробы на показатели фурфурол, аммиак, сероводород.