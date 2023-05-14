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НовостиОбщество14 мая 2023 12:57

В Юго-западном районе Кирова взяли пробы воздуха

Сотрудники брали пробы воздуха на улицах Менделеева, Луганской, Мира и Краснополянской
Артем ЗАМЯТИН
Специалисты брали пробы на показатели фурфурол, аммиак, сероводород.

Специалисты брали пробы на показатели фурфурол, аммиак, сероводород.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Специалисты министерства охраны окружающей среды Кировской области проверили качество воздуха в Юго-западном районе города.

Такие меры приняли после обращений жильцов о неприятном запахе. На улицах Менделеева, Луганской и Мира нарушений не нашли. Также у дома на Краснополянской, 5, откуда поступали жалобы, провели исследование воздуха, но и там превышений сторонних примесей в воздухе не обнаружено.

Специалисты брали пробы на показатели фурфурол, аммиак, сероводород.