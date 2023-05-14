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НовостиОбщество14 мая 2023 11:12

У жителя Кировской области конфисковали автомобиль за пьяное вождение

Кроме того мужчине предстоит отработать 200 часов
Артем ЗАМЯТИН
Мужчину лишили прав и автомобиля. Фото: Прокуратура Кировской области

Мужчину лишили прав и автомобиля. Фото: Прокуратура Кировской области

Житель Арбажского района лишился машины за пьяное вождение. Подробнее рассказали в Прокуратуре кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 5 марта 59-летний мужчина ездил по трассе Криуша - Советск - Лебяжье - Марчата в состоянии алкогольного опьянения. Позже его задержали полицейские. Когда сотрудники установили личность мужчины выяснилось, что ранее гражданин уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение.

Жителя Кировской области приговорили к 200 часам обязательных работ и лишили его водительских прав на полтора года. Кроме того, у мужчины конфисковали ВАЗ-21140.