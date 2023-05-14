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НовостиОбщество14 мая 2023 9:16

В Кировской области в Оричевском районе отремонтировали Дом творчества

Здание ожидало ремонта более 30 лет
Артем ЗАМЯТИН
В здании появились новые окна, отремонтировали фойе, полы и туалеты. ФОТО: правительство Кировской области

В здании появились новые окна, отремонтировали фойе, полы и туалеты. ФОТО: правительство Кировской области

В Оричах отремонтировали Дом творчества. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

Здание 1957 года постройки отремонтировали с помощью ППМИ (проект по поддержке местных инициатив). Благодаря участию в конкурсе грантов под названием «Талантливым детям - уютный дом» внутри отремонтировали пол в фойе первого этажа, туалеты и заменили 19 окон.

- Мы ждали этого больше 30 лет и очень рады обновлению здания. Решили не останавливаться на достигнутом. Сейчас готовим документы на ППМИ-2024, рассказала директор учреждения Татьяна Соколова.