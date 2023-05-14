С 16 по 21 мая в Кирове пройдет ярмарка в Ботаническом саду

Вход на ярмарку по билетам. ФОТО: Ботсад ВятГУ

Кировчан приглашают на ярмарку в Ботанический сад. Этой новостью поделились в сообществе «Ботсад ВятГУ».

Всех желающих ждет большой выбор комнатных растений и многолетников открытого грунта. Кроме того, можно будет приобрести барбарис, жимолость, ирис, калину, кедр, медуницу, орех, розу, черемуху и многое другие растения.

Работать ярмарка будет с 16 по 19 мая с 15.00 до 19.00, а 20 и 21 мая - с 10.00 до 18.00. Вход по билетам, подробности можно узнать в официальной группе «Ботсад ВятГУ».