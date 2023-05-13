Мобильные медкомплексы проверили здоровье более тысячи кировчан

В целях повышения доступности медицины в Кировскую область Нолинская ЦРБ получат 220 автомобилей. ФОТО: правительство Кировской области

В Кировскую область поступили новые передвижных медицинские комплексы. Подробнее рассказали в региональном правительстве.

Сейчас все районные медцентры имеют в своем распоряжении подобные маммографы и флюорографы на колесах. Они ходят по графикам, которые формируют на месяц вперед, их можно узнать на сайте Минздрава в разделе «Мобильная медицинская помощь». Так, например, Нолинская ЦРБ проводит диагностику у жителей Немского, Сунского, Уржумского и Кильмезского районов. По словам главврача учреждения, с начала года передвижной флюорограф выезжал 32 раза и проверил здоровье у 1546 жителей.

По словам первого зампреда правительства Дмитрия Курдюмова, в целях повышения доступности здравоохранения по одноименному нацпроекту ЦРБ получили 220 автомобилей, из них 30 в этом году.