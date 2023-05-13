В Кирове временно ограничат движение по улице Спасской

Такие меры связанны со стартом проекта «Пешеходная Спасская».
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В субботу в Кирове временно перекроют движение по исторической улице. Об этом стало известно из постановления главы города Вячеслава Симакова.
В связи со стартом проекта «Пешеходная Спасская» в субботу, 13 мая, с 17.00 до понедельника, 15 мая, 03.00 для водителей временно ограничат проезд и парковку на следующих участках:
- Улица Спасская от улицы Ленина до улицы Володарского.
- Улица Свободы от улицы Московской до улицы Спасской.
- Улица Свободы от улицы Спасской до улицы Герцена.
В этот период будет организованно одностороннее движение по улице Володарского от Спасской до Московской, а по улице Свободы от Московской до Спасской - двустороннее.