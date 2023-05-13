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НовостиОбщество13 мая 2023 9:11

В Кирове временно ограничат движение по улице Спасской

Кроме того водителям будет запрещено парковаться
Артем ЗАМЯТИН
Такие меры связанны со стартом проекта «Пешеходная Спасская».

Такие меры связанны со стартом проекта «Пешеходная Спасская».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу в Кирове временно перекроют движение по исторической улице. Об этом стало известно из постановления главы города Вячеслава Симакова.

В связи со стартом проекта «Пешеходная Спасская» в субботу, 13 мая, с 17.00 до понедельника, 15 мая, 03.00 для водителей временно ограничат проезд и парковку на следующих участках:

- Улица Спасская от улицы Ленина до улицы Володарского.

- Улица Свободы от улицы Московской до улицы Спасской.

- Улица Свободы от улицы Спасской до улицы Герцена.

В этот период будет организованно одностороннее движение по улице Володарского от Спасской до Московской, а по улице Свободы от Московской до Спасской - двустороннее.