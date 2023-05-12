В Кирове начали оформлять цветники

При проектировании специалисты опирались на создание естественного природного пейзажа. ФОТО: администрация города Кирова

Специалисты УДПИ начали благоустраивать цветники к Дню города. Подробнее рассказали в администрации Кирова.

Также на улице Спасской 13 мая планируют открыть летний туристический сезон. Там оборудовали вазоны и кашпо с петуниями и лилейниками. На площади Конева оформили клумбы. Кроме того, специалисты начали обустраивать цветники у веерной лестницы на набережной Грина, а в скором времени работы проведут в Александровском саду, скверах у Театральной площади, Дворца бракосочетания, филармонии и у разворотного круга на Советском тракте.

- При проектировании озеленения мы опирались на создание естественного природного пейзажа за счет посадок берез и елей. Так жители и гости города, проезжая по разворотному кругу, смогут видеть постоянно меняющуюся в движении картинку, которая не будет навязчивой, - пояснила начальник отдела охраны окружающей среды Светлана Кекина.