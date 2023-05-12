Нашли и записали видео: полицейские помогли жительнице Кировской области разыскать пропавшего брата

Сотрудники полиции нашли мужчину в Коми и связались с местными правоохранителями. Фото: УМВД России по Кировской области

Кировчанка потеряла уехавшего на заработки брата и обратилась за помощью в полицию. Те откликнулись на просьбу и нашли пропавшего в другом регионе. Подробности рассказали в областном УМВД.

На днях в полицию обратилась жительница Советска. Как она рассказала, ее брат, живший в Нолинском районе, уехал на заработки вахтовым методом и пропал. На связь он не выходил, родственникам его судьба была неизвестна. Полицейские взялись за дело, провели поисковые мероприятия и установили, что пропавший мужчина находится в городе Усинске Республики Коми.

Коллеги согласились помочь советским полицейским. Им удалось отыскать нолинчанина, опросить его и убедиться, что никаких преступлений в отношении него не совершалось. А чтобы успокоить взволнованных родственников, записали видео с потерянным братом, которое в итоге и дошло до них. Успокоившаяся женщина написала благодарность полицейским за быстрый поиск, теплый прием и человеческое сострадание.