Для представления Кировской области на ВДНХ разработают концепцию

Нашему региону выделили павильон «Рабочий и колхозница». ФОТО: правительство Кировской области

В Кировской области разрабатывают концепцию для презентации региона в павильоне на ВДНХ. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Мероприятия пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, их прорабатывают в Торгово-промышленной палате РФ, Совфеде, Государственной Думе и на площадках Петербургского международного экономического форума.

- Нам хотелось бы правильно презентовать себя. У нас есть эксклюзивные договоренности с правительством Москвы и ВДНХ, где мы будем представлять Кировскую область. Наша задача - организовать «место приглашения» в регион гостей. Хотелось бы показать, чем богат наш край: природу, традиции, культуру, некую уникальность. Было бы неплохо продемонстрировать, что мы здесь производим, на что мы способны, - отметил губернатор Александр Соколов.

Нашему региону выделили павильон «Рабочий и колхозница». В планах создать там концепцию в соответствии с брендом юбилея, от предпринимателей ждут идеи.