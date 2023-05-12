К 650-летию Кирова выберут лучшее использование логотипа города

Первые соглашения уже подписали с некоторым юридическим лицам. ФОТО: правительство Кировской области

В Кирове предложили провести конкурс на лучшее оформление к юбилею города и лучшее использование логотипа. Подробнее рассказали в региональном правительстве.

Все желающие смогут представить свою работу в номинациях: «Внешнее и внутреннее благоустройство», «Продукция, в том числе упаковка», «Социальные сети. Сайты», «Юбилейное брендирование услуг». Вятская торгово-промышленная палата подготовит положение конкурса. Стоит отметить, что уже Дирекция уже предоставила безвозмездное право на использование логотипа и всего фирменного стиля 650-летия города некоторым юридическим лицам.

Первые два соглашения заключены с мэрией Кирова и гордумой, третье предоставлено Вятской торгово-промышленной палатой. В ближайшее время к ним присоединиться Вятский государственный университет.