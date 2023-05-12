В Кирове между детьми-сиротами распределили квартиры

Помещения могут перейти в собственность нанимателей при соблюдении определенных условий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове между детьми-сиротами распределили еще несколько квартир. Об этом сообщили в горадминистрации.

С помощью жеребьевки участники специальной комиссии распределили девять квартир. Отметим, что с помощью случайного выбора определяется только адрес дома, где находится помещение. Все они приобретены на вторичном рынке, проверены комиссией и соответствуют необходимым требованиям.

В мэрии добавили также, что в течение следующих пяти лет квартиры будут находиться в специализированном жилфонде. Дети-сироты, получившие помещения, могут стать их собственниками в случае соблюдения чистоты и порядка, а также своевременной оплате услуг ЖКХ.