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НовостиПроисшествия12 мая 2023 9:33

В Кирово-Чепецке мужчина заработал «уголовку» за шутку о заложенном взрывном устройстве

Теперь ему грозит наказание - от штрафа до вполне реального срока
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняются.

Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняются.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чепецке мужчина сообщил в полицию о заложенном в подвале дома взрывном устройстве. Информация оказалась ложной, и теперь шутнику грозит срок. Подробности сообщили в областном УМВД.

По словам сообщившего, взрывное устройство было заложено в подвале одного из домов по улице Ленина в Кирово-Чепецке. На место сразу выехали сотрудники полиции и экстренных служб. Дом и прилегающую территорию обследовали, в том числе с помощью специально обученных собак. В результате никакого взрывного устройства не обнаружилось.

Полиция вскоре задержала злоумышленника. Им оказался 39-летний чепчанин, ранее судимый. На мужчину завели уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. По этой статье шутнику грозит от штрафа в полмиллиона рублей до трех лет тюрьмы.