В Кировской области учредили премии для лучших педагогических работников

Лучших педагогов будут награждать денежными премиями. Фото: kirovreg.ru

Как рассказали в правительстве области, появились две новые премии: губернаторская, «Педагогический талант», и правительственная. В первой кандидатам предложено 10 номинаций, в каждой из них будет присуждаться по две награды. Получить их можно за удачный старт в профессии, раскрытие талантов детей, вклад в воспитание и другие достижения. Всего планируется ежегодно присуждать 20 премий по 100 тысяч рублей каждая.

Желающие могут подать заявку на соискание и пакет документов до 15 июля 2023 года. Подробную информацию можно найти здесь.

Правительственную премию смогут получить лучшие педработники за значительный вклад в развитие малой родины. Ежегодно планируется присуждать 45 наград по 50 тысяч рублей каждая. Поучаствовать в соискании могут работники детсадов, школ, профессиональных образовательных организаций и других. Подать заявку необходимо до 5 июля 2023 года, подробная информация - по ссылке.