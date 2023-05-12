Кировчанин убил своего приятеля ножом и топором

Молодого человека осудили по статьям УК РФ «Убийство» и «Кража». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчанин жестоко расправился со своим знакомым. Подробнее рассказали в региональном Следкоме.

В ведомстве уточнили, что в поселке Садаковский нашли тело 41-летнего мужчины, на котором были признаки насильственной смерти. В ходе следствия выяснилось, что в марте двое приятелей выпивали алкоголь, но позже между ними произошла ссора. 25-летний обвиняемый ударил своего знакомого несколько раз ножом по телу, а затем добил топором по голове. Украв из квартиры ценности молодой человек скрылся.

Суд признал парня виновным по статьям УК РФ «Убийство» и «Кража». Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.