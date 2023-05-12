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НовостиОбщество12 мая 2023 7:34

В Кировской области пройдут «сплошные проверки»

Мероприятия пройдут в течение трех дней
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Проверки пройдут в районах области и ее центре. Фото: ГИБДД Кировской области

Проверки пройдут в районах области и ее центре. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове и районах области в течение трех дней пройдут «сплошные проверки». Ловить пьяных водителей будут 12, 13 и 14 мая. Как рассказали в областной Госавтоинспекции, в мероприятиях примут участие представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля».

Автомобилистам напоминают: вождение в нетрезвом виде наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав сроком на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, стоит отметить, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.

Кировчан просят сообщать в полицию обо всех случаях правонарушений.