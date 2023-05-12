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НовостиПроисшествия12 мая 2023 6:54

В Кировской области ищут двух пропавших без вести подростков

В последний раз мальчиков видели 10 мая
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Поиски ведутся совместно с полицией.

Поиски ведутся совместно с полицией.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области разыскивают двух пропавших без вести подростков. В последний раз Сергея Крестьянникова и Мансура Диярова видели 10 мая около 18.30 в городе Сосновка Вятскополянского района. С тех пор информации об их местонахождении нет.

Приметы пропавших сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый»:

- Сергею 13 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, черные волосы. На момент ухода был одет в красную олимпийку с капюшоном с белыми надписями на груди, синие джинсы и белые кроссовки;

- Мансуру 15 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, светлые волосы. На момент ухода был одет в черно-красную олимпийку с капюшоном с белыми надписями на груди, черные штаны и темные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростков, сообщите об этом по телефонам 89091351085 (инфорг поиска Екатерина), 89229777457 (инфорг поиска Евгения), либо 112.