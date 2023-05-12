Кировская область оказалась на первом месте в ПФО по числу открывающихся предприятий

Производства в Кировской области продолжают работать и развиваться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область стала лучшей в ПФО по числу открывшихся предприятий за 2022 год. Об этом рассказал губернатор Александр Соколов на пресс-конференции.

По итогам минувшего года наш регион - единственный в Приволжском федеральном округе, показавший положительную динамику по соотношению числа открывшихся организаций к количеству закрывшихся. Показатель составил 106,2%. По мнению губернатора Александра Соколова, это может свидетельствовать о привлекательности области для бизнеса.

Глава региона также заметил, что все крупные компании возобновили инвестиционные проекты, и кировские производства благополучно продолжают развиваться. Это, к примеру, Вятский фанерный комбинат, Мурашинский фанерный завод, «Кирскабель» и другие.