12 мая в Кирове пройдут плановые отключения воды

Для проживающих в зоне отключений кировчан организуют подвоз воды.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В последний день короткой рабочей недели десятки кировчан останутся без воды. МУП «Водоканал» сообщает о плановых отключениях 12 мая. Причиной станут ремонтные работы на сетях.
Нововятский район с 09.00 до 16.00 для сторонних организаций
- Советская, 41, 43, 43 А, 45, 45 А, 47, 65, 67;
- Молодой Гвардии, 1, 2, 2 А, 2 Д, 3;
- Орджоникидзе, 12А, 14, 16 А, 17.
Микрорайон Радужный с 09.00 до 16.00
- проспект Строителей, 4, 6, 8;
- Конституции, 2, 3, 4, 5, 5 А.
Октябрьский район с 09.00 до 16.00
- Кольцова, 11, 13, 13/А, 15;
- Упита, 8, 10.
Первомайский район с 09.00 до 16.00
- Герцена, 25, 25/А;
- Володарского, 106, 115, 117, 117/А, 119.
Коминтерн с 09.00 до 16.00
- Павла Корчагина, 66;
- Славы;
- Баумана, 8.
Место подвоза воды можно узнать здесь.
МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.