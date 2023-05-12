12 мая в Кирове пройдут плановые отключения воды

Для проживающих в зоне отключений кировчан организуют подвоз воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последний день короткой рабочей недели десятки кировчан останутся без воды. МУП «Водоканал» сообщает о плановых отключениях 12 мая. Причиной станут ремонтные работы на сетях.

Нововятский район с 09.00 до 16.00 для сторонних организаций

- Советская, 41, 43, 43 А, 45, 45 А, 47, 65, 67;

- Молодой Гвардии, 1, 2, 2 А, 2 Д, 3;

- Орджоникидзе, 12А, 14, 16 А, 17.

Микрорайон Радужный с 09.00 до 16.00

- проспект Строителей, 4, 6, 8;

- Конституции, 2, 3, 4, 5, 5 А.

Октябрьский район с 09.00 до 16.00

- Кольцова, 11, 13, 13/А, 15;

- Упита, 8, 10.

Первомайский район с 09.00 до 16.00

- Герцена, 25, 25/А;

- Володарского, 106, 115, 117, 117/А, 119.

Коминтерн с 09.00 до 16.00

- Павла Корчагина, 66;

- Славы;

- Баумана, 8.

Место подвоза воды можно узнать здесь.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.