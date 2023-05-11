В Туже в пожаре погиб 84-летний пенсионер

Огонь вспыхнул в одном из жилых домов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Туже пожар унес жизнь человека. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Трагедия произошла вечером 10 мая. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов. По сообщению ведомства, на месте происшествия спасатели нашли тело 84-летнего пенсионера. Предполагаемая причина возгорания не уточняется.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.