В Туже в пожаре погиб 84-летний пенсионер

Огонь вспыхнул в одном из жилых домов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Туже пожар унес жизнь человека. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.
Трагедия произошла вечером 10 мая. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов. По сообщению ведомства, на месте происшествия спасатели нашли тело 84-летнего пенсионера. Предполагаемая причина возгорания не уточняется.
По факту случившегося проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.