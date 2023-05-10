В Шабалинском районе Кировской области начнут обучать трактористов и машинистов

Жители района смогут не уезжая в центр области получить образование. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Шабалинском районе не хватает рабочих в сфере лесопереработки. Подробнее рассказали в правительстве Кировской области.

С такой проблемой к губернатору Александру Соколову обратились местные предприниматели. Для решения в поселке Ленинское откроют площадку для обучения по трем специальностям. Граждане смогут получить права на трактор, а также стать машинистами лесозаготовительных или трелевочных машин.

- Нужно уйти от излишней централизации. Необходимо, чтобы люди, не уезжая в город, могли получить специальность в районе, где проще найти работу, - сказал глава региона Александр Соколов. - Мы должны со временем прийти к тому, чтобы большая часть ребят училась по целевому запросу, чтобы предприятие направляло на обучение, предоставляло практику и рабочее место, – сказал Александр Соколов.

Первых учеников планируют набрать уже этим летом.