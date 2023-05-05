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НовостиПроисшествия5 мая 2023 10:21

Жительница Кировской области ударила своего знакомого ножом в грудь

Потерпевшего удалось спасти
Артем ЗАМЯТИН
Сотрудники Следкома выясняют подробности инцидента.

Сотрудники Следкома выясняют подробности инцидента.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница города Уржум напала с ножом на своего знакомого. Подробностями инцидента поделились в СУ СКР по Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что девушка выпивала алкоголь со своим знакомым. Позже между ними произошла ссора и подозреваемая напала с ножом на мужчину. Она вонзила ему лезвие в грудь. Потерпевшего госпитализировали, он выжил.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Сотрудники ведомства выясняют подробности инцидента.