Жительница Кировской области ударила своего знакомого ножом в грудь

Сотрудники Следкома выясняют подробности инцидента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница города Уржум напала с ножом на своего знакомого. Подробностями инцидента поделились в СУ СКР по Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что девушка выпивала алкоголь со своим знакомым. Позже между ними произошла ссора и подозреваемая напала с ножом на мужчину. Она вонзила ему лезвие в грудь. Потерпевшего госпитализировали, он выжил.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Сотрудники ведомства выясняют подробности инцидента.