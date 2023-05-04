В Кирове на разработку проекта капремонта улицы Воровского потратят три миллиона рублей

Ремонту подлежит участок от улицы Ульяновской до проспекта Строителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации на портале госзакупок, организация должна разработать проектную документацию по капремонту участка улицы Воровского от Ульяновской до проспекта Строителей. Подрядчику за это готовы заплатить три миллиона рублей - такова стартовая цена контракта. Заказчиком выступает управление дорожной и парковой инфраструктуры Кирова.

Согласно приложенным документам, срок разработки - с даты заключения контракта по 28 февраля 2024 года. После капремонта дороги расчетная скорость движения по участку должна увеличиться с 20 до 40 км/час. Проезжая часть останется двухполосной. Ширина участка - семь метров, протяженность - 328 метров.

Сейчас идет подача заявок на конкурс, которая продлится до 19 мая. Подрядчика, который займется разработкой проекта, определят 24 мая.