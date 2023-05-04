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НовостиОбщество4 мая 2023 9:44

В Кирове на разработку проекта капремонта улицы Воровского потратят три миллиона рублей

Сейчас власти ищут подрядчика, который займется документацией
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ремонту подлежит участок от улицы Ульяновской до проспекта Строителей.

Ремонту подлежит участок от улицы Ульяновской до проспекта Строителей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации на портале госзакупок, организация должна разработать проектную документацию по капремонту участка улицы Воровского от Ульяновской до проспекта Строителей. Подрядчику за это готовы заплатить три миллиона рублей - такова стартовая цена контракта. Заказчиком выступает управление дорожной и парковой инфраструктуры Кирова.

Согласно приложенным документам, срок разработки - с даты заключения контракта по 28 февраля 2024 года. После капремонта дороги расчетная скорость движения по участку должна увеличиться с 20 до 40 км/час. Проезжая часть останется двухполосной. Ширина участка - семь метров, протяженность - 328 метров.

Сейчас идет подача заявок на конкурс, которая продлится до 19 мая. Подрядчика, который займется разработкой проекта, определят 24 мая.