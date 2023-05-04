Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 8:33

Жители Омутнинска сообщили о загрязнении реки маслянистыми пятнами

Рыбаки считают, что местное предприятие сбрасывает в водоем нефтепродукты
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
На поверхности реки заметили маслянистые пятна. Фото: ОНФ Кировской области

На поверхности реки заметили маслянистые пятна. Фото: ОНФ Кировской области

Жители Кировской области сообщили о загрязнении реки Омутной. Рыбаки заметили на поверхности водоема маслянистые пятна.

Как сообщили в региональном отделении ОНФ, год назад в Омутнинске уже происходила аналогичная ситуация. Тогда специалисты выявили в реке превышение допустимой концентрации по нефтепродуктам.

Удалось найти и источник сброса - местное предприятие. В результате руководство завода получило предписание и заявило о строительстве очистных сооружений на сумму 346 миллионов рублей.

В Народном фронте отметили, что из-за введения моратория на проверки сейчас контроль предприятий затруднен. Однако активисты направили обращение в природоохранную прокуратуру для принятия мер.