Двое кировчан организовали клуб азартных игр

Молодых людей ждет суд за организацию азартных игр. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Двое кировчан открыли подпольный игровой клуб. Подробностями поделились в СУ СКР по Кировской области.

Как выяснили сотрудники ведомства, молодые люди арендовали помещение на улице Комсомольской и установили там компьютеры с выходом в интернет. Их деятельность прекратили сотрудники УФСБ.

В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Сейчас дело находится на рассмотрении в прокуратуре.