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НовостиПроисшествия3 мая 2023 8:59

Двое кировчан организовали клуб азартных игр

В скором времени молодые люди предстанут перед судом
Артем ЗАМЯТИН
Молодых людей ждет суд за организацию азартных игр.

Молодых людей ждет суд за организацию азартных игр.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Двое кировчан открыли подпольный игровой клуб. Подробностями поделились в СУ СКР по Кировской области.

Как выяснили сотрудники ведомства, молодые люди арендовали помещение на улице Комсомольской и установили там компьютеры с выходом в интернет. Их деятельность прекратили сотрудники УФСБ.

В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Сейчас дело находится на рассмотрении в прокуратуре.