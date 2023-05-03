Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 7:59

В Кирове в воздухе нашли значимые концентрации фенола и фурфурола

Превышений ПДК загрязняющих веществ не выявлено
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Концентрации загрязняющих веществ оказались значимыми, но не превышающиими ПДК.

Концентрации загрязняющих веществ оказались значимыми, но не превышающиими ПДК.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове продолжается мониторинг состояния атмосферного воздуха. Подробности сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

24 апреля специалисты провели очередное взятие проб воздуха на Луганской, 4 и в деревне Пушкари. По результатам исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено. Однако в точках исследования по этим адресам обнаружили значимые концентрации фенола и фурфурола.

Отметим, что мониторинг, прошедший 20 апреля, выявил концентрацию таких же веществ все в той же деревне Пушкари, а также на улице Весенней. Превышений ПДК также не зарегистрировано.