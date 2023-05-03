В Кирове в воздухе нашли значимые концентрации фенола и фурфурола

Концентрации загрязняющих веществ оказались значимыми, но не превышающиими ПДК. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове продолжается мониторинг состояния атмосферного воздуха. Подробности сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

24 апреля специалисты провели очередное взятие проб воздуха на Луганской, 4 и в деревне Пушкари. По результатам исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено. Однако в точках исследования по этим адресам обнаружили значимые концентрации фенола и фурфурола.

Отметим, что мониторинг, прошедший 20 апреля, выявил концентрацию таких же веществ все в той же деревне Пушкари, а также на улице Весенней. Превышений ПДК также не зарегистрировано.