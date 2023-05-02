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НовостиОбщество2 мая 2023 13:30

В Кирове на выставке экзотических животных обнаружили нарушения

Организатору объявили предостережение
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Выставка проводилась в одном из кировских ТЦ.

Выставка проводилась в одном из кировских ТЦ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает управление Россельхознадзора по КО, УР и ПК, выставку организовало ООО «ЗООФОБУС» в одном из городских торговых центров. Проверка прошла 26 апреля и выявила многочисленные нарушения.

В их числе оказалось отсутствие зон отдыха для животных, превышение максимального времени их нахождения в месте проведения. Кроме того, в торговом центре, как в месте торговли и общепита, нельзя устраивать такие выставки.

- Обществу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Россельхознадзор напоминает: с 1 января 2022 года запрещено содержать и использовать животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии.