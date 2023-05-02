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НовостиОбщество2 мая 2023 7:53

Грозы и сильный ветер: в Кировской области объявили метеопредупреждение на утро 2 мая

ГУ МЧС объявило метеопредупреждение в Кировской области
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Местами по региону возможны грозы и усиление ветра.

Местами по региону возможны грозы и усиление ветра.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчанам грозит непогода. ГУ МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение.

По данным Кировского ЦГМС, утром 2 мая местами по региону ожидаются грозы, на некоторых территориях - ливни и град. Возможны порывы ветра 17-22 м/с, днем он утихнет до 14 м/с. Местами вероятны кратковременный дождь и гроза.

Жителей области просят быть внимательными и осторожными. При сильном ветре не покидайте зданий, возьмите под особый контроль детей. На улице не прячьтесь около стен домов, на остановках транспорта, у деревьев и рекламных щитов. Избегайте трубопроводов и линий электропередач.