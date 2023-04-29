Два исторических дома в Кирове уйдут с молотка

Оба аукциона запланированы открытыми Фото: Евгения ГУСЕВА

Администрация Кирова решилась на продажу двух нежилых зданий и прилегающих к ним земельных участков. Объекты включены в программу приватизации муниципального имущества 2023-2025, уже опубликованы соответствующие постановления.

За 7,1 миллиона рублей готовы отдать нежилую двухэтажку на улице Орловской, 35. Большая часть суммы - стоимость земли. Самому дому более 120 лет, его площадь - практически 500 квадратов. Объект включен в предмет охраны исторического поселения регионального значения «город Киров». Шаг аукциона - 356,7 тысячи рублей.

За соседнее здание (улица Орловсяка, 33а) хотят выручить 6,2 миллиона рублей. «Дом с торговой лавкой» еще «старше», он включен в перечень выявленных объектов культурного наследия народов России. Шаг аукциона - 311 тысяч рублей.

Аукционы запланированы открытыми и в электронной форме.