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НовостиОбщество28 апреля 2023 11:21

В составе поезда «Вятка» появились 12 новых вагонов

Они оборудованы всем необходимым
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
До конца мая поступят еще 14 новых вагонов. Фото: пресс-служба Горьковской железной дороги

До конца мая поступят еще 14 новых вагонов. Фото: пресс-служба Горьковской железной дороги

В состав фирменного поезда «Вятка» сообщением Киров-Москва включили новые плацкартные вагоны. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

12 новых вагонов оборудованы системами климат-контроля, экологически чистыми санитарными комнатами, душевой кабиной и столиком для пеленания младенцев. Каждое место оснастили розетками и разъемами для зарядки телефонов. У боковых полок дополнительно установили светильники.

В пресс-службе ГЖД также отметили, что до конца мая поступят еще 14 новых вагонов. Их также включат в состав «Вятки».