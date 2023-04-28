В составе поезда «Вятка» появились 12 новых вагонов

До конца мая поступят еще 14 новых вагонов. Фото: пресс-служба Горьковской железной дороги

В состав фирменного поезда «Вятка» сообщением Киров-Москва включили новые плацкартные вагоны. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

12 новых вагонов оборудованы системами климат-контроля, экологически чистыми санитарными комнатами, душевой кабиной и столиком для пеленания младенцев. Каждое место оснастили розетками и разъемами для зарядки телефонов. У боковых полок дополнительно установили светильники.

В пресс-службе ГЖД также отметили, что до конца мая поступят еще 14 новых вагонов. Их также включат в состав «Вятки».