В Омутнинске со свалки вывезли 30% отходов

Отходы со свалки вывозят на действующий полигон. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Омутнинске продолжается рекультивация свалки. На данный момент оттуда уже вывезли 30% отходов.

Как пояснили в областном правительстве, работы в Омутнинске ведутся иным способом. Поскольку свалка с 80 тысячами кубометров отходов расположена рядом с реками Омутной и Каменкой, рекультивировать ее на месте нельзя. Поэтому весь мусор вывозится оттуда на действующий полигон. Сейчас работы приостановлены и возобновятся после 15 июня, когда завершится нерестовый период.

Рекультивация должна быть закончена до 1 ноября 2024 года. Территорию, на которой сейчас находятся отходы, превратят в луг.

Добавим также, что в 2023 году работы ведутся на четырех свалках Кировской области: в Кирове (поселок Костино), Омутнинске и на двух объектах в Малмыже.