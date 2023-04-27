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НовостиОбщество27 апреля 2023 15:01

В две кировчанки лишились автомобилей из-за задолженности за электричество

«ЭнергосбыТ Плюс» просит вовремя оплачивать квитанции
Артем ЗАМЯТИН
Если женщины не погасят задолженности в течении 10 дней их машины реализуют в счет оплаты. ФОТО: Кировский филиал «Т Плюс»

Если женщины не погасят задолженности в течении 10 дней их машины реализуют в счет оплаты. ФОТО: Кировский филиал «Т Плюс»

Две жительницы Кирова задолжали энергетикам около 35 тысяч рублей. Подробнее рассказали в кировском филиале «ЭнергосбыТ Плюс».

Сотрудники компании вместе с судебными приставами и сотрудниками ГИБДД провели рейд по должникам автомобилистам. В итоге две машины кировчанок арестовали и, если женщины не погасят задолженности в течении 10 дней их машины реализуют в счет оплаты.

«ЭнергосбыТ Плюс» просит вовремя гасить задолженности по квитанциям. В ином случае, появляется риск остаться без имущества и получить дополнительные расходы.