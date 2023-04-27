27 и 28 апреля сотни кировчан останутся без воды

Вода пропадет ночью и появиться утром на следующий день. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Кирове произведут экстренное отключение холодной воды. несколько дней. МУП «Водоканал» сообщил, что работы на сетях продлятся с вечера 27 апреля по утро 28 апреля. Параметры подачи изменятся на следующих участках:

Октябрьский район, с 27 апреля 16.00 до 28 апреля 07.00:

- улица Шорина в домах 14, 16, 18;

- улица Дружбы в домах 4, 6, 8, 9, 10, 11;

- переулок Дружбы в домах 3а, 5, 6, 7, 8, 10,13;

- Октябрьский проспект в доме 21;

С 27 апреля 22.30 до 28 апреля 07.00

- улица Правды в домах 2, 3, 4, 5, 5а, 6;

- улица Ленинградская в домах 1/1, 1а, 3, 4, 4А, 6;

- Октябрьский проспект в домах 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17,19;

- улица Шорина в домах 6, 8;

- улица Дружбы в домах 3, 5, 7.

Поселок Сосновый, 28 апреля

- улица Заречная в домах с 1 по 37;

- улица Луговая в домах с 1 по 28;

- улица Опушни в доме 5а.

Места подвоза воды можно узнать на официальном портале «Водоканала».