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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:12

22 магазина в Кирове продолжают продавать алкоголь в многоквартирных домах

Чиновники предложили усилить меры борьбы с нарушителями
Артем ЗАМЯТИН
С 1 марта 2023 года в Кирове действует закон о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах.

С 1 марта 2023 года в Кирове действует закон о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Кирова прошли депутатские слушания. Итогами поделились в пресс-службе мэрии.

Одним из обсуждаемых вопросов стала эффективность работы закона о запрете продажи алкоголя в помещениях менее 50 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Глава города Елена Ковалева сказал, что многие предприниматели продолжают нарушать это постановление. Больше всего это касается круглосуточных магазинов. Чиновники установили 22 адреса, в которых торговля продолжается. По итогам полицейских проверок был составлен 21 протокол о несоблюдении законодательства. Документы направили в судебные инстанции и Роспотребнадзор.

Также чиновники предложили дополнительные меры борьбы с правонарушениями, а именно изымать весь алкоголь, чтобы убыток повлиял на деятельность магазинов, и увеличить штрафы.