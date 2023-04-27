В Кирове временно отключат светофор на перекрестке Воровского и Володарского

Причиной отключения станут ремонтные работы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кировчан предупреждают о плановом отключении светофора. Подробности сообщили в городской ГИБДД.

Речь идет о регулировщике на перекрестке улиц Воровского и Володарского. Отключения запланированы на 28 апреля и продлятся с 09.00 до 11.00. Причиной стала необходимость проведения ремонтных работ.

- Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения! Будьте внимательны к пешеходам и не забывайте ориентироваться по знакам приоритета, - добавили в пресс-службе городской ГИБДД.