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НовостиОбщество27 апреля 2023 10:40

В Кирове временно отключат светофор на перекрестке Воровского и Володарского

Водителей просят ориентироваться по знакам приоритета
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Причиной отключения станут ремонтные работы.

Причиной отключения станут ремонтные работы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кировчан предупреждают о плановом отключении светофора. Подробности сообщили в городской ГИБДД.

Речь идет о регулировщике на перекрестке улиц Воровского и Володарского. Отключения запланированы на 28 апреля и продлятся с 09.00 до 11.00. Причиной стала необходимость проведения ремонтных работ.

- Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения! Будьте внимательны к пешеходам и не забывайте ориентироваться по знакам приоритета, - добавили в пресс-службе городской ГИБДД.