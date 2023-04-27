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НовостиОбщество27 апреля 2023 8:23

Не смогла бросить на произвол судьбы. Пенсионерка с Донбасса спасает животных, пострадавших в зоне СВО

В Кировской области объявили сбор корма для животных Донбаса
Артем ЗАМЯТИН
Сбор корма для собак и кошек продлится до 4 мая включительно в офисе ОНФ на улице Герцена, 58.

Сбор корма для собак и кошек продлится до 4 мая включительно в офисе ОНФ на улице Герцена, 58.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кировчанам предлагают помочь животным Донбасса, которые остались без хозяев. Подробнее рассказали в региональном отделении «Народного фронта».

Пожилая женщина из города Мариуполь спасла 70 собак. Сама пенсионерка проживает в полуразрушенном здании, но не смогла оставить животных на произвол судьбы. По ее словам, некоторые псы получили осколочные ранения и за ними нужен уход. Сейчас волонтеры их кормят, выхаживают и передают новым хозяевам. Недавно общественники побывали в импровизированном «приюте».

Активисты из «Народного фронта» просят кировчан принести корма для собак и кошек. Сбор продлится до 4 мая включительно в офисе общественников на улице Герцена, 58.

Узнать актуальные потребности можно по телефонам: 25-18-23, 25-18-24, или на сайте ОНФ.