Не смогла бросить на произвол судьбы. Пенсионерка с Донбасса спасает животных, пострадавших в зоне СВО

Сбор корма для собак и кошек продлится до 4 мая включительно в офисе ОНФ на улице Герцена, 58. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кировчанам предлагают помочь животным Донбасса, которые остались без хозяев. Подробнее рассказали в региональном отделении «Народного фронта».

Пожилая женщина из города Мариуполь спасла 70 собак. Сама пенсионерка проживает в полуразрушенном здании, но не смогла оставить животных на произвол судьбы. По ее словам, некоторые псы получили осколочные ранения и за ними нужен уход. Сейчас волонтеры их кормят, выхаживают и передают новым хозяевам. Недавно общественники побывали в импровизированном «приюте».

Активисты из «Народного фронта» просят кировчан принести корма для собак и кошек. Сбор продлится до 4 мая включительно в офисе общественников на улице Герцена, 58.

Узнать актуальные потребности можно по телефонам: 25-18-23, 25-18-24, или на сайте ОНФ.