В четырех тонных мяса кировского производителя нашли кишечную палочку

Специалисты взяли пробы замороженной говядины и провели анализ в лаборатории. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четырех тоннах продукции ООО «Вятский мясной стандарт» нашли недопустимые для пищи микроорганизмы. Об этом сообщили в Россельхознадзоре Кировской области.

У компании взяли пробы замороженного мяса говядины. Специалисты в лаборатории заметили присутствие кишечной палочки и других микроэлементов, который не допускаются в продукции. Таким образом ООО нарушило несколько федеральных законов и его руководству направили предостережение.

Четыре тонны говядины изъяли из оборота и сожгли в крематории предприятия.