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НовостиОбщество26 апреля 2023 16:24

В четырех тонных мяса кировского производителя нашли кишечную палочку

Продукцию изъяли из оборота и сожгли
Артем ЗАМЯТИН
Специалисты взяли пробы замороженной говядины и провели анализ в лаборатории.

Специалисты взяли пробы замороженной говядины и провели анализ в лаборатории.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четырех тоннах продукции ООО «Вятский мясной стандарт» нашли недопустимые для пищи микроорганизмы. Об этом сообщили в Россельхознадзоре Кировской области.

У компании взяли пробы замороженного мяса говядины. Специалисты в лаборатории заметили присутствие кишечной палочки и других микроэлементов, который не допускаются в продукции. Таким образом ООО нарушило несколько федеральных законов и его руководству направили предостережение.

Четыре тонны говядины изъяли из оборота и сожгли в крематории предприятия.