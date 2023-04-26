В четырех тонных мяса кировского производителя нашли кишечную палочку

Специалисты взяли пробы замороженной говядины и провели анализ в лаборатории.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В четырех тоннах продукции ООО «Вятский мясной стандарт» нашли недопустимые для пищи микроорганизмы. Об этом сообщили в Россельхознадзоре Кировской области.
У компании взяли пробы замороженного мяса говядины. Специалисты в лаборатории заметили присутствие кишечной палочки и других микроэлементов, который не допускаются в продукции. Таким образом ООО нарушило несколько федеральных законов и его руководству направили предостережение.
Четыре тонны говядины изъяли из оборота и сожгли в крематории предприятия.